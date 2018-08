di Giorgia Pradolin e Tomaso Borzomì

VENEZIA - Una serata di festa da una parte, una battuta di pesca dall'altra. Entrambe si sono trasformate in tragedia quando l'Open di Ivan Bastasin ha falciato la barca con a bordo i due pescatori di Castello, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin . Con il 28enne, che lavora come sostituto gondoliere, c'erano altri tre amici, un ragazzo e due ragazze. Eranoe ora saranno le indagini a stabilire cosa sia accaduto in quel canale, tra l'isola di Sant'Andrea e l'aeroporto Nicelli. La dinamica è da ricostruire nei dettagli, ciò che si dà per scontato è che la velocità dell'Open non poteva certo essere moderata. A sua discolpa il gondoliere ha però sostenuto, fin dall'inizio e anche davanti al figlio di una vittima, di