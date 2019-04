Pasquetta, vicentino beve e si mette al volante: la Ford nel Sile

JESOLO - La Pasquetta a Jesolo per un ventenne di Vicenza si è conclusa al pronto soccorso dopo essere finito con l'auto nel Sile, appena partito da Piazza Mazzini per rientrare a casa. Piuttosto alticcio, il giovane si è messo comunque al volante della sua Ford Focus perdendone il controllo in via La Bassa, una strada arginale in zona artigianale nei pressi dell'ecocentro. E' successo attorno alle tre di pomeriggio: il giovane, praticamente illeso, è uscito dall'abitacolo semi sommerso con l'aiuto di tre pescatori che, in riva, avevano gettato la lenza a pochi metri di distanza. Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori e polizia locale.

