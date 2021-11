Sbanda con il Tir e vola nella scarpata, forse per un colpo di sonno: Triestina nel caos

SAN STINO DI LIVENZA - Sbanda con il Tir e vola nella scarpata: viabilità nel caos sulla Triestina. È successo verso le 5.30 nel tratto della Statale 14 compreso tra San Stino e Portogruaro, a Loncon di Annone Veneto. Il conducente del Tir, di un corriere nazionale diretto a Portogruaro, stava percorrendo la Statale in direzione di Trieste. Giunto in prossimità dell'incrocio a Loncon di Annone ha perso il controllo probabilmente per un colpo di sonno. Il pesante mezzo è volato nella scarpata laterale.

Immediato l'intervento dei soccorritori arrivati con i vigili del fuoco, i carabinieri della Radiomobile e il 118. Miracolosamente illeso il conducente mentre la viabilità è andata in tilt. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia anche a causa di un cantiere a Lison dove si lavora per riasfaltare la statale. Sul posto è intervenuto anche il soccorso stradale Rado per la rimozione del mezzo. Per questo la Ss14 sarà chiusa per in paio di ore nella mattinata. Atvo, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale, sta riprogrammando le linee Venezia-Latisana, Torre di Mosto-Portogruaro e Jesolo-Portogruaro.