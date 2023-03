Schianto nel "tratto maledetto" della A4: l'auto finisce contro un Tir. Un ferito grave

L'auto si schianta contro un Tir, il conducente rimane gravemente ferito. È accaduto oggi pomeriggio, venerdì 31 marzo verso le 16:30, nel tratto maledetto della A4 compreso tra lo svincolo di San Stino e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste. La dinamica è sempre la stessa: l'improvviso rallentamento e un'auto che si schianta contro un tir. Nel botto il conducente dell'autovettura è rimasto gravemente ferito. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza assieme ai sanitari con l'ambulanza e l'elicottero "Leone 1" che si alzato in volo da Treviso. Il conducente dell'auto è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. Inevitabili invece le conseguenze per la viabilità nel tratto compreso tra San Stino e il nodo di Portogruaro. Presa d'assalto la statale 14 per gli utenti che cercavano una scappatoia dal tratto maledetto dell'autostrada.

