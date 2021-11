Torre di Mosto. Tragedia alla festa di matrimonio, sorella della sposa travolta da due auto e uccisa davanti al ristorante

TORRE DI MOSTO (Venezia) - Tragedia al matrimonio: donna muore investita da due auto. Un incidente terribile che si è consumato nel giorno più bello per la sorella della vittima, una ragazza di appena 21 anni. La giovane è uscita dal ristorante, dove erano in corso i festeggiamenti per le nozze della sorella, ed è stata investita da due auto ed è morta sul colpo. È accaduto ieri sera - 20 novembre - poco prima delle 21, nella frazione Staffolo di Torre di Mosto, nel Veneziano.

APPROFONDIMENTI UDINE Investita mentre attraversa la strada: muore a 39 anni dopo aver... SAN VITO Schianto frontale Peugeot-Bmw dopo una sbandata, Giulia muore a 38... PAVIA Moglie ubriaca fatta scendere dall'auto, travolta e uccisa da... LOREO/PORTO VIRO Turista tedesca in bicicletta tamponata e uccisa da un'auto sulla...

Incidente mortale al matrimonio: cosa è successo

La giovane donna si era alzata dai tavoli ed era appena uscita da Villa O'Hara, il noto ristorante e location per feste e matrimoni, pare per fumarsi una sigaretta quando una Jeep Renegade l'ha investita lungo la strada che da Torre porta a Stretti di Eraclea. Nel botto la donna è stata sbalzata nella corsia opposta mentre stava per sopraggiungere un'altra auto, una Opel Insigna che ha centrato la ragazza. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118. Sul posto i sanitari del Suem non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della ragazza, deceduta praticamente nello spaventoso incidente. Ieri sera c'era molta nebbia e non è escluso che il conducente della Jeep si sia accorto all'ultimo della 21enne sulla strada. I carabinieri della radiomobile di Portogruaro stanno accertando cause e responsabilità.