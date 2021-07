Terribile schianto nella notte sul viadotto che passa sopra la linea ferroviaria Venezia-Trieste: 6 feriti

PORTOGRUARO - Schianto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio in tangenziale a Portogruaro: 6 feriti. È accaduto verso le 4.20 sul viadotto che sovrasta la linea ferroviaria Venezia-Trieste, al confine tra i Comuni di Portogruaro e Fossalta.

Tre le auto coinvolte: una Dacia Duster con una coppia francese a bordo, una Audi A4 con 4 persone dell'Est e una Ford Fiesta con una coppia italiana. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Portogruaro. Ad avere la peggio il conducente della Fiesta che è stato trasferito in ambulanza a Udine. La moglie in elicottero a Mestre, tre dell'Est rispettivamente a Portogruaro e il quarto a Latisana mentre la coppia francese è rimasta incolume.

La tangenziale, variante della Statale 14, è rimasta chiusa fino a mattina con lunghe code in entrambe le direzioni. L'autostrada A4 infatti era chiusa per lavori e tutto il traffico del corridoio europeo, in un weekend particolarmente intenso per i moltissimi vacanzieri in viaggio, è stato dirottato sulla viabilità ordinaria.