Incidente in tangenziale: ferito gravissimo incastrato nel furgone

MESTRE - Tremendo schianto in A57, la tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, intorno al mezzogiorno. Una persona risulterebbe ferita in modo gravissimo e sarebbe rimasta incastrata all'interno di un furgone. Lo schianto è avvenuto all'inizio della bretella, si registrano code fino a due chilometri tra le uscite Castellana e Terraglio. Sul posto Vigili del Fuoc, Suem e Coa di Udine.