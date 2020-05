Schianto allo svincolo A4-A57, due veicoli in mezzo alla carreggiata, oltre 4 chilometri di coda

Un incidente occorso questa mattina a due veicoli (non mezzi pesanti) poco dopo le 8.30 ha bloccato il traffico sulla A57-Tangenziale di Mestre al km 7, poco prima dello svincolo di Mira-Oriago in direzione Venezia.



Ci sarebbero due persone ferite.



La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale che opera sul posto insieme agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre. La coda ha raggiunto i 4 chilometri e lungo la A4, prima del bivio con la A57, è stata attivata la deviazione “virtuale” sul Passante di Mestre per il traffico in direzione Venezia.



La carreggiata è stata liberata alle 10 e la coda in lento smaltimento.



