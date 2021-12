Auto contromano in tangenziale di Mestre: incidente con 4 veicoli, carreggiata bloccata, code di 4 chilometri

MESTRE - Un incidente ha coinvolto nel tardo pomeriggio quattro veicoli sulla tangenziale di Mestre: a provocarlo un’auto che si è immessa contromano sul tratto autostradale urbano. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18.45 di oggi, venerdì 10 dicembre, al chilometro 15 est, in direzione Trieste: ferite in modo non grave 4 persone. Il sinistro si è verificato in corrispondenza dello svincolo Castellana est, dal quale il veicolo era entrato poco prima, percorrendo pochi metri, poi fermandosi e invertendo il senso di marcia. Le cause del sinistro, avvenuto in corsia di sorpasso, sono al vaglio della polizia stradale di Mestre.

Sul posto, inform,a una nota di Cav, oltre alla polstrada, sono intervenuti e stanno operando i vigili del fuoco, il Suem-118, il soccorso meccanico e il personale di Concessioni autostradali venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre, impegnato nelle operazioni di assistenza e presegnalazione.

Al momento, a causa dei mezzi incidentati in carreggiata e delle operazioni di soccorso, si sono formate code per 4 chilometri, fino allo svincolo Miranese.

Le lunghe code riprese dalla webcam alle 20.01 allo svincolo Castellana est