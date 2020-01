Scontro tra 8 mezzi in Tangenziale, il Tir tampona l'ambulanza, code per 5 km

MESTRE - Incidente tra otto mezzi, cinque chilometri di coda in tangenziale. Lo schianto poco prima delle 19 tra gli svincoli Terraglio e Miranese, in direzione Milano. Ben 8 i veicoli coinvolti, al chilometro 13,500, tra le uscite Castellana e Miranese: l'ambulanza era accorsa sul posto per soccorrere un ferito in un tamponamento tra auto, ma in quel momento è stata a sua volta "investita" da un camion. Il bilancio parla, al momento, di un ferito lieve. Grossi disagi alla viabilità, sul posto la Polstrada di Mestre e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre.

