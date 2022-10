Schianto tra Tir in tangenziale, auto schiacciata contro il guard rail

PORTOGRUARO - Una mancata precedenza e poi lo schianto tra due tir e un'auto. Ancora un incidente, l'ennesimo, all'imbocco della tangenziale di Portogruaro in prossimità della curva a cavatappi. Punto nevralgico della viabilità di Portogruaro. Tutto è successo oggi, mercoledì 5 ottobre, verso le 16:45.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime ricostruzioni, pare che uno dei tre conducenti non si sia fermato allo stop posto proprio all'imbocco della tangenziale Odorico. E di conseguenza, uno dei mezzi pensanti ha urtato il suv facendolo sbattere contro il guardrail. Nello schianto, un altro tir è finito frontalmente contro il mezzo pesante uscito di strada. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati sul posto con i sanitari del Suem 118 da Portogruaro e la polizia locale per i rilievi. Inevitabili i disagi per la viabilità.