Sbanda sulla Castellana, finisce contro il muretto e si ribalta: Ulderico Vedovato muore sul colpo

SCORZE' (VENEZIA) - Tragedia della strada alle 8 di questa mattina, sabato 19 novembre: i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Castellana a Scorzè per una utilitaria, una Skoda Fabia, finita rovesciata in un canale di scolo contro il muro in cemento di un ponticello pedonale: l’uomo al volante - un 51enne residente nella zona, Ulderico Vedovato - è morto sul colpo.

I vigili del fuoco intervenuti da Mestre e con i volontari di Mirano, hanno messo in sicurezza il mezzo, ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare il decesso dell’uomo, padre di due bimbe e molto conosciuto in tutta la zona, nel Miranese ma nache nel Padovano. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro.

LA VITTIMA

Ulderico Vedovato era padre di due bambine, era anche un grande amante della musica, jazz, funky e blues, e suonava il basso. Lavorava come tecnico alla Bortoletto Bmc, società di manutenzione impianti, con missioni anche all'estero.