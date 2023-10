Non vede due giovani che attraversano la strada sulle strisce e li travolge: uno è grave

SAN DONA' DI PIAVE - Due giovani uomini, di 28 e 33 anni, sono stati investiti oggi, 17 ottobre, verso le 11 in pieno centro a San Donà di Piave, mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sono entrambi originari del Bangladesh e residenti a San Donà e Noventa di Piave. Tutte e due sono rimasti feriti, ma il 28enne è particolarmente grave ed è ora ricoverato in prognosi riservata per trauma cranico. L'incidente è avvenuto in via Dante, a pochi passi dalle centralissime piazza Indipendenza e piazza IV Novembre, nell'attraversamento che si trova di fronte alla casa di riposo "Monumento ai Caduti". L'investitrice è una sessantenne di Ponte di Piave (Treviso) alla guida di una Opel Corsa, che non li avrebbe visti e così li ha travolti.

Dopo l'incidente si è immediatamente fermata e alcuni passanti hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e la pattuglia della Polizia Locale.