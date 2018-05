Botto tra auto in città, tre i feriti: tutti ricoverati in ospedale

SAN DONA' DI PIAVE - Tre feriti nello scontro tra due auto poco dopo le 18 circa in via Martiri delle Foibe incrocio con via Silos a San Donà di Piave. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e assistito insieme con il personale del suem 118 la coppia all’interno della Fiat Panda e il conducente di una Kia Carnival. I feriti, tre anziani, sono stati trasferiti in ospedale.

