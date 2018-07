Tre auto e un camion si scontrano in Tangenziale, ferito un bambino

Uno spettaclare incidente ha sconvolto poco fa la Tangenziale di Mestre. Poco prima dello svincolo per l'aeroporto, in direzione Trieste, per cause ancora in accertamento ben tre automobili e un camion sono stati coinvolti. Un bambino, olandese, che viaggiava in una delle auto insieme ai genitori, è rimasto ferito ed è all'ospedale. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. I disagi per la circolazione sono terminati dopo un'ora.