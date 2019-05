Scontro in rettilineo, due auto fuori strada, una si ribalta: 3 feriti

CAVARZERE - Poco prima delle 17 di oggi 13 maggio ,lungo la SR 516, in località Botte a Cavarzere, scontro violento tra due auto, finite entrambe fuori strada di cui una rovesciata: tre feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza mezzi e soccorso i tre occupanti delle due vetture, rimasti feriti in maniera non grave. Il personale del Suem 118 ha preso in cura le tre persone, che sono state trasferite in pronto soccorso per un controllo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

