Scontro frontale, Incidente stradale per quattro sindaci di rientro dalla riunione dell'Anci a Parma

PORTOGRUARO - Disavventura per quattro sindaci del Portogruarese. L’altro ieri sono stati involontari protagonisti di un incidente stradale frontale che per la dinamica poteva avere esito peggiore. Fortunatamente quanto capitato ai primi cittadini si è risolto con lievi contusioni in varie parti del corpo e pochi giorni di prognosi per ciascuno.

L’auto sulla quale viaggiavano è andata distrutta. Matteo Cappelletto di San Stino, Gianluca Falcomer di Cinto Caomaggiore, Fausto Pivetta di Pramaggiore ed Oscar Cicuto di Teglio Veneto, l’altro pomeriggio erano nella stessa auto. Stavano rientrando da Parma dove avevano partecipato alla tre giorni dell’assemblea annuale dell’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, alla quale i quattro Comuni del Portogruarese aderiscono. In prossimità di Brescello, il paese della bassa reggiana famoso per i film di don Camillo e Peppone, il conducente di un’auto che proveniva dalla direzione opposta a quella dell’auto dei sindaci, dopo avere perso il controllo del veicolo è andato a sbattere prima sulla ruota posteriore di un camion che li precedeva e, poi, è arrivato dritto contro la parte anteriore della loro macchina.

Alla guida della Peugeot 308 del Comune di Cinto Caomaggiore, c’era il sindaco Gianluca Falcomer. Dopo l’impatto frontale particolarmente violento, i primi cittadini sono usciti dall’auto doloranti e hanno aiutato l’investitore, rimasto illeso nello schianto, a fare altrettanto. Pensando di trovarsi difronte al peggio, i soccorsi sono arrivati in forze, ambulanze ed elicottero. Cappelletto, Cicuto e Falcomer sono stati portati all’ospedale di Guastalla, Pivetta all’ospedale di Reggio Emilia. Dopo gli accertamenti medici, nella stessa serata dell’altro ieri, i quattro sono stati dimessi con cinque giorni di prognosi ciascuno e l’indicazione, in caso di necessità, di rivolgersi all’ospedale di residenza. Ieri mattina i sindaci hanno fatto ritorno a casa con un’altra auto.