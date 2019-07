Nell'incidente con lo scooter perde le pasticche di ecstasy: giovane operaio incensurato nei guai

Martellago - I carabinieri di Martellago nella serata di sabato hanno denunciato A. A., operaio incensurato di Martellago, per ricettazione e detenzione di stupefacenti. Alla guida del suo scooter e stava percorrendo via Roma quando improvvisamente, per motivi in corso di accertamento, finiva contro un’auto in transito. Sul posto interveniva la Polizia Locale per i rilievi e una pattuglia dei carabinieri in ausilio.



Sul luogo dell’incidente, in corrispondenza dello scooter veniva ritrovato un piccolo sacchetto contenente una decina di pasticche di ecstasy. I successivi controlli presso l’abitazione di A. A. consentivano di rinvenire anche una carta d’identità italiana, intestata ad una donna e oggetto di furto avvenuto a Jesolo nel 2016.



L’uomo, nel frattempo trasportato in ospedale, confermava l’effettiva paternità dello stupefacente e veniva trovato in possesso di un altro sacchetto identico a quello già rinvenuto sul luogo dell’incidente. ma completamente vuoto. Acclarata la responsabilità, il giovane veniva deferito in stato di libertà. Sono in corso indagini per accertare la provenienza dello stupefacente e la “piazza di spaccio” cui era destinato.

