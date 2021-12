Sciatore veneziano cade sul Canalone delle Tofane e perde i sensi: salvato col defibrillatore

CORTINA - Allerta, ieri mattina, 10 dicembre, sul Canalone delle “Tofane” per uno sciatore veneziano di 64 anni che, dopo essere caduto, aveva perso conoscenza sulle piste. Immediatamente i poliziotti sciatori, sono accorsi sul posto e, verificando la totale assenza dell’attività respiratoria, hanno tentato di rianimarlo. Contemporaneamente, gli altri componenti della pattuglia allertavano il Suem 118, chiedendo l’invio dell’elicottero e usavano il defibrillatore in dotazione.



A seguito del provvidenziale intervento del personale delle piste e del Suem, lo sciatore riprendeva fortunatamente a respirare in modo autonomo. Insomma, la grande sinergia tra il personale degli impianti sciistici e quello dei sanitari del 118 è stato fondamentale per l’ottima riuscita dell’intervento e davvero determinante al salvataggio dello sciatore che se l’era vista brutta.