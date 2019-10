Botto nella notte, si schiantano contro un platano: 3 feriti gravi

di Marco Corazza

Portogruaro - Hanno invaso la corsia opposta, schiantandosi con l'auto contro un platano. Tre feriti questa notte a Portogruaro in un incidente stradale lungo la strada Statale 14. Erano le 5 e 30 circa quando la Skoda su cui viaggiavano tre persone è sbandata verso sinistra, centrando un platano. L'auto, una Volvo, che viaggiava da, dopo aver passato l'incrocio della "", è sbandata finendo sulla opposta corsia di marcia, quando fortunatamente non stava passando nessuno.Un botto impressionante, con l'abitacolo che si è deformato nello schianto contro il platano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco di Portogruaro che hanno faticato per liberare i tre malcapitati. Due sono stati trasferiti a Portogruaro, il conducente è stato portato a San Donà. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Portogruaro che ha dovuto chiudere l'importante arteria per più di un ora.