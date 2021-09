Sbandano in curva, l'auto carambola più volte e vola nell'argine: feriti due amici

CAORLE - L'auto che sbanda in curva, coppia di amici vola fuoristrada e finisce nell'argine. È di due feriti il bilancio dell'incidente accaduto nella notte alle porte di Caorle. A bordo di una Fiat Stilo due amici di San Stino di Livenza, entrambi 40enni. Verso le 23 stavano percorrendo Strada Nuova a Caorle. Arrivati in prossimità di una curva, vicino al ristorante Da Tutta, l'auto è sbandata finendo contro l'argine che costeggia la strada. La folle corsa è poi terminata nella scarpata dopo una serie di carambole. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i carabinieri e i sanitari del locale punto di primo intervento. Liberati da ciò che era rimasto dell'abitacolo, i due amici sono stati trasferiti a Caorle e in ospedale a Portogruaro. Qui il paziente più grave è stato sottoposto alla diagnostica che ha evidenziato un brutto politrauma.