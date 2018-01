Finisce con il furgone nel canale e si salva prima che si inabissi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO DI LIVENZA - Perde il controllo del furgone, finisce nel canale, conducente ferito. La notte scorsa alle 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 14 nel comune diper un furgone finito neldopo la perdita di controllo del conducente. L’uomo pur se ferito è riuscito a mettersi in salvo prima che il furgone si inabissasse. Il personale del Suem ha preso in cura l’uomo che è stato portato in ospedale. I vigili del fuoco intervenuti da Portogruaro e Mestre con l’autogru e i sommozzatori hanno provveduto al recupero del furgone Peugeot Boxer, finito completamente sotto acqua. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo sono terminati questa mattinaalle 5.30.