Schianto sulla strada per Bibione, scooterista vola contro la recinzione della stazione di servizio

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Schianto sulla strada per il mare a San Michele al Tagliamento, un motociclista rimane gravemente ferito. L'incidente è accaduto verso le 15 del oggi, venerdì 10 giugno, sulla strada regionale 74, nel tratto compreso tra la rotatoria per Lugugnana e Cesarolo. Tutto è al vaglio della polizia locale intervenuta con una pattuglia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un Suv stava percorrendo la strada regionale verso Portogruaro. Giunto in prossimità della stazione di servizio Q8, l'automobilista ha svoltato verso sinistra. In quel momento stava per sopraggiungere uno scooter che, in fase di sorpasso, è finito contro l'autovettura. Il botto è stato inevitabile, tanto che lo scooterista è volato contro la recinzione della stessa stazione di servizio. Immediata la richiesta di soccorso arrivata al 118, che ha inviato due ambulanze e gli agenti della polizia locale. Lo scooterista è stato stabilizzato e quindi trasferito in ambulanza al Pronto soccorso di Portogruaro per essere sottoposto alla diagnostica. Ha riportato diversi traumi.

