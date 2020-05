Auto sbanda e si rovescia nel canale: paura per il conducente

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Auto rovesciata nel canale e paura per il conducente che era rimasto intrappolato all'interno. Alle 16 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicolo scuole in località Malafesta, lungo la provinciale 72, a San Michele al Tagliamento. I pompieri arrivati da Portogruaro hanno messo in sicurezza l’auto e un palo dell’illuminazione pubblica divelto nell’incidente. Mentre l'autista, anche se ferito, era nel frattempo riuscito a uscire dalla Volkswagen T-Roc. Il personale del Suem gli aveva già prestato le prime cure del caso e poi lo ha trasportato in pronto soccorso per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale. E la viabiluità a quel punto è tornata normale. © RIPRODUZIONE RISERVATA