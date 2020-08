Perde il controllo e l'auto si rovescia contro un armadio telefonico: ferita

SAN DONA' - Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pralungo a San Donà di Piave per un’auto finita rovesciata contro un armadio telefonico a causa della perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta leggermente ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la donna è stata presa in cura dal personale sanitario per essere portata in pronto soccorso per dei controlli. © RIPRODUZIONE RISERVATA