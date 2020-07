SALZANO - Scontro tra due auto questa mattina, mercoledì 8 luglio, verso le 11.15 in via 25 Aprile a Salzano: ferite due donne. Entrambe le auto sono finite fuori strada. I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme al personale sanitario del Suem hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso la conducente e la passeggera, che si trovavano all’interno della Smart, finita nel canale di scolo sotto il piano stradale. Le due donne sono state stabilizzate dal personale sanitario e trasferite in ospedale.



Illeso l'automobilista alla guida della Mercedes E220. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.