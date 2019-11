Doppio incidente sulla Romea: caos e lunghe code, ferita scooterista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Doppio incidente e caos in Romea dalla tarda mattinata: il primo sinistro alle 12.30 sul ponte che attraversa il Brenta tra Brondolo e Ca' Lino. Coinvolti un camion e uno scooter (la donna in sella è stata trasportata all'ospedale di Chioggia e non è grave).Poco più tardi un tir è sbandatio e s'è messo di traverso poco dopo Campagna Lupuia bloccando il traffico in direzione Venezia dove peraltro si registra anche un'auto capottata.Code e disagi in tutta la zona e strade limitrofe.