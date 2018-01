Doppio incidente, Romea chiusa: interviene l'elicottero per i feriti

VENEZIA, - Doppio incidente oggi pomeriggio uno a Marghera e l'altro sul ponte translagunare poco prima di arrivare a Chioggia. La strada statale 309 «Romea» è provvisoriamente chiusa a Marghera, in direzione dell'innesto con l'autostrada A4, ma anche in ingresso a Chioggia. Viabilità in tilt e lunghe code.



Il primo schianto, quello di Marghera, ha coinvolto quattro veicoli ed ha provocato il ferimento di cinque persone. Lo rende noto l'Anas precisando che la circolazione sarà ripristinata il più presto possibile. Il secondo incidente, invece, è avvenuto sul ponte translagunare ed ha coinvolto tre veicoli. Sul posto è giunto l'elisoccorso per trasportare i feriti.

