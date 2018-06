Schianto tra auto e moto: Romea chiusa in entrambe le direzioni

CHIOGGIA - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 "Romea" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia.



Ferito gravemente il conducente del motociclo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine, per l'accertamento della dinamica, la pulizia della sede stradale e la regolazione della viabilità. Il traffico è momentaneamente deviato sulla rete viaria locale.

