Centrato dal bus mentre va a scuola, 17enne sfonda il vetro: impatto da paura

PORTOGRUARO - Attraversa la strada mentre sta passando l'autobus, studente sfonda il cristallo e vola in mezzo alla strada . È ricoverato in ospedale a Portogruaro un 17enne che questa mattina è rimasto investito da un autobus della Mom di Treviso . Erano le 6.50 quando il mezzo pubblico è partito dalla stazione di Portogruaro per dirigersi verso Treviso. Dopo aver svoltato sulla destra, il conducente non ha visto il giovane studente che, dopo essere sceso dal furgone del papà, stava per attraversare la strada. Il minorenne è stato centrato dal bus, sfondando il cristallo del mezzo pubblico. Nell'urto è poi volato sull'asfalto. Un botto impressionante in cui il ragazzino ha perso sangue dalla testa. È stato soccorso dal personale del Suem e trasferito in ospedale a Portogruaro. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia stradale che stanno cercando di fare chiarezza sulle cause e responsabilità.