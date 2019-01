Perde il controllo dell'auto sulla Triestina e finisce rovesciata nel canale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Brutta avventura. ma finita bene, per una ragazza, oggi 16 gennaio, a Portogruaro: mentre percorreva la Triestina ha perso il controllo dell'auto che guidava, per motivi ancora da accertare. L'utilitaria è uscita di strada ed è piombata giù dall'argine, che è piuttosto alto, fino a tuffarsi nel canale che corre a fianco della statale. L'auto si è rovesciata nell'acqua, una situazione potenzialmente pericolosissima perché spesso il conducente, sotto choc o per effetto dei colpi ricevuti, non riesce facilmente ad abbandonare la vettura. La ragazza, invece, ce l'ha fatta: pur ferita, è uscita da sola e si è messa in salvo, ed ha atteso l'ambulanza. Non è grave.