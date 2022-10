Incidente sul Ponte della Libertà, auto aggancia il tram, traffico bloccato

MESTRE - Incidente sul Ponte della Libertà oggi verso le 18 in direzione di Mestre: un'auto in sorpasso ha urtato il tram che si è fermato. Nessuna conseguenza per i passeggeri e nemmeno per l'autista della vettura. Il traffico è stato bloccato per un'ora ed è ripreso alle 19. Disagi alle circolazione.