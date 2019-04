Doppio schianto sul Passante di Mestre: code e disagi

Un doppio incidente sul Passante di Mestre ha interessato le due carreggiate, tra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè. Il primo sinistro ha coinvolto un mezzo pesante al chilometro in direzione Milano, in territorio di Martellago. Per cause al vaglio della Polstrada il rimorchio del mezzo si è ribaltato, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli, ma perdendo l'escavatore che trasportava. Non risultano feriti, ma per circa due ore e mezza si è transitato solo in corsia di sorpasso, in attesa di completare le operazioni di messa in asse e recupero del mezzo.



Per questo motivo si sono formati 5 chilometri di coda in direzione Milano. Un secondo incidente si è verificato sulla carreggiata opposta, in direzione Trieste, in corrispondenza del sottopasso Castellana. Sono state coinvolte tre auto, anche in questo caso senza apparenti danni gravi alle persone. I mezzi sono subito stati rimossi: 3 i chilometri di coda raggiunti, velocemente smaltiti. Su entrambi i luoghi di intervento hanno operato le pattuglie della Polstrada, il soccorso meccanico e gli ausiliari alla viabilità di Cav coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

