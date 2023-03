Investito da un auto, ciclista catapultato sull'asfalto: sbatte la testa, ricoverato

PORTOGRUARO - Investito da un'auto, vola nell'asfalto e rimane ferito. È successo questa mattina, giovedì 2 marzo, verso le 9 in viale Matteotti a Portogruaro. Un ciclista della zona stava percorrendo il viale nei pressi del ex negozio Bergamin. All'improvviso è stato investito da un'auto facendolo catapultare sull'asfalto. L'uomo è finito in mezzo alla strada battendo violentemente la testa.

Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 118. Dal Suem hanno inviato l'ambulanza. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato. Il traffico è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso con inevitabili code in ambo i sensi in una giornata particolarmente difficile per il centro storico chiuso per permettere il mercato settimanale. Il ciclista è stato trasferito in ospedale a Portogruaro per essere sottoposto alla diagnostica anche con l'uso della Tac. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno accertare cause e responsabilità.