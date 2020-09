Incidente dopo la mezzanotte sul ponte della Libertà: auto tampona un furgone, grave il conducente

MESTRE/VENEZIA - Brutto incidente a mezzanotte e quaranta del 9 settembre 2020 sul Ponte della Libertà, che collega il capoluogo della laguna alla terraferma. Un'auto ha tamponato un furgone della manutenzione stradale, il coonducente della vettura è rimasto incastrato fra le lamiere, ferito in modo grave. Per liberarlo sono intervenuto i vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure del 118, il ferito è stato portato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 10:41

