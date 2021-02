Santa Maria di Sala, incidente fra due auto oggi, una finisce rovesciata nel canale. Due feriti Foto

SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - Incidente oggi intonro alle 7 circa, in via Rivale a Santa Maria di Sala: scontro tra due auto, di cui una finita rovesciata in un canale di scolo. Feriti i due autisti.

I pompieri arrivati da Mira e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti se pur feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dai veicoli. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione con il recupero dei mezzi incidentati.

APPROFONDIMENTI NORDEST Incidente a Santa Maria di Sala, nel Veneziano FLAIBANO Si schianta contro un Tir, donna in ospedale

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA