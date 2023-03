Incidente in A4, Flixbus tampona un Tir: feriti e code in direzione Venezia Video

Incidente oggi, 21 marzo, lungo l'autostrada A4: un autobus della Flixbus si è schiantato contro un mezzo pesante. E' accaduto poco dopo le 13, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione di Venezia. All'origine del botto ci sarebbe la mancata distanza di sicurezza tra i mezzi. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'auto, spinta dal bus contro il Tir. Due i feriti: uno a bordo del bus e uno nell'auto. Inevitabili i disagi con le code. Solo dopo le 14 i mezzi sono stati rimossi ed è stata ripristinata la vibilità.

A4, il martedì è sempre il giorno nero

Da questa mattina, infatti, sono moltissimi gli utenti che stanno attraversando il nord-est lungo l'autostrada A4, così come accade ogni martedì con l'arrivo dei Tir provenienti dall'est Europa.

Blocco e incidente

All'improvviso si è verificato il blocco per la coda con l'autista del bus che non se n'è accorto, finendo per tamponare il mezzo pesante che lo precedeva. Nello scontro alcune persone sono rimaste ferite. La chiamata di soccorso è stata raccolta dal Sores di Palmanova. Sul posto Sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari in ambulanza e con l'elicottero alzatosi in volo dalla base di Campoformido.Già questa mattina si era verificato un altro incidente tra gli svincoli di San Giorgio e di Latisana, un altro senza feriti invece verso le 11:30 tra Portogruaro e San Stino.