Incidente fra mezzi pesanti in A4: auto incastrata fra due Tir. Lo schianto nel "tratto maledetto", autostrada chiusa

Incidente oggi in A4, chiude l'autostrada. Ennesimo schianto verso le 13.30 nel tratto maledetto della autostrada compreso tra gli svincoli di Cessalto e San Stino, in direzione di Trieste. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco con i sanitari del 118, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico di Autovie. Per chi arriva da Venezia l'uscita è Cessalto. Chiuso l'accesso in direzione di Trieste allo svincolo di Cessalto. Inevitabili le code in autostrada, con gli utenti costretti a mettersi in colonna sulla Statale 14.