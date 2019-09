© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ancora una scontro - stavolta tra due barchini - in laguna: è accaduto ieri sera, giovedì, in Fondamente Nove a Venezia. Un 72enne è finito in acqua ed è stato portato in ospedale. L'incidente si è verificato a pochi giorni dalla tragedia alla bocca di porto del Lido, costata la vita a tre uomini tra cui l'imprenditore della motonautica Fabio Buzzi​ Stanotte due imbarcazioni si sono scontrate con un impatto frontale, secondo una prima ricostruzione della polizia. Il 72enne è stato sbalzato in acqua ed è stato poi messo in salvo dai vigili del fuoco e affidato a un'ambulanza. Ora è all'ricoverato per un trauma cranico. A bordo della seconda barca, invece, c'era un 35enne che è stato sentito dalla polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente: ha dichiarato che l'altro barchino viaggiava a luci spente, ma su questo sono ancora in corso verifiche.Entrambe le imbarcazioni sono sotto sequestro.