Incidente in barca, il sandolista Barbato muore dopo 20 giorni di agonia

di Tullio Cardona

VENEZIA È morto l’altra notte in ospedale dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute mentre si trovava ricoverato al Fatebenefratelli. Stefano Barbato aveva 50 anni e faceva il sandolista nella zona tra Santa Maria Formosa e i Greci. Non uno qualunque, ma una persona che conoscevano tutti per il suo modo di fare sempre allegro e per le canzoni che ne accompagnavano il lento incedere in barca. Il decesso è stato provocato dai postumi di un incidente, che egli sembrava aver superato abbastanza...