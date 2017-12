VENEZIA - Tragico incidente nautico oggi a Venezia poco prima delle 16 nel canale dietro la Giudecca, tra l'isola di San Clemente e Sacca Sessola. Un giovane dipendente della Dhl è stato trovato morto oggi pomeriggio. La vittima è Fabio Gasparini, maggiorenne da poco ed ex allievo dell'Istituto nautico: aveva iniziato il lavoro da poco più di una settimana. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.



Il ragazzo è stato recuperato dall'acqua, mentre il natante, una barca della Dhl, è stata segnalata alla deriva nelle vicinanze. La vittima lavorava appunto come corriere Dhl per le consegne a Venezia.



La dinamica della tragedia è ancora in via di ricostruzione: il natante a un primo esame esterno sembrerebbe intatto. L'allarme scattato dal conducente di un mezzo dell'Actv.



+++ I particolari sul Gazzettino del 2 dicembre +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA