Motoscafo Actv "trafitto" da un lancione: paura tra i passeggeri a bordo

VENEZIA - Paura a bordo di un motoscafo Actv, colpito da un lancione granturismo alla fiancata di dritta mentre si apprestava ad entrare in rio di Cannaregio. È accaduto alle 15.45 di ieri, sul tratto di laguna di fronte all'Università (ex Macello). Il motoscafo in questione era della linea 4.1 in direzione stazione e stava seguendo la rotta abituale dei mezzi pubblici provenienti da Sant'Alvise. Il lancione granturismo, invece, arrivava dal canale di San Secondo e nessuno ancora ha capito il motivo della collisione. Potrebbe essere una questione di mancata precedenza come una distrazione o un guasto meccanico. Tutte cose che ora saranno all'esame degli inquirenti (capitaneria di porto e forse anche polizia locale) per capire la dinamica dell'accaduto.