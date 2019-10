© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA/MESTRE - Incidente alle sette del mattino sul Ponte della Libertà: un motociclista è caduto sulle rotaie del tram, finendo a terra. L'uomo non si sarebbe ferito in modo grave ma l'incidente ha causato il blocco del traffico, compreso quello del tram, per i rilievi fino alle 8.30. Sul posto la polizia locale per i rilievi.