Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: morto sul colpo. La disperazione del figlio arrivato subito dopo

MARTELLAGO - Tragedia nella serata di venerdì 13 gennaio, verso le 21, sulla Castellana, ai confini tra Mestre e Martellago. Un motociclista ha perso la vita dopo la sbandata e la caduta dalla moto, finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'incidente è avvenuto a Trivignano. Poco dopo la tragedia sul posto è arrivato anche il figlio della vittima, che in preda alla disperazione ha iniziato a prendere a calci la moto di grossa cilindrata.

Secondo la prima ricostruzione, la vittima - Flavio Scarpa, 62enne di Trivignano - stava rientrando a casa, l'uscita di strada è avvenuta dopo il centro di Trivignano, in un tratto rettilineo: il centauro ha perso il controllo della potente moto finendo prima addosso un paletto metallico di delimitazione della carreggiata e poi contro il lampione dell'illuminazione pubblica. A dare l'allarme è stato un residente mentre portava il cane al guinzaglio per la consueta passeggiata, allertato dal gran rumore. Sul posto, oltre al personale del Suem, sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia anche il figlio della vittima, che dopo essere arrivato a casa a Martellago ed essersi reso conto di non avere più il padre dietro di sè è risalito in moto e ha percorso la Castellana a ritroso, finendo per imbattersi nell'ambulanza e nei mezzi dei soccorsi.