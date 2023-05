CEGGIA - Incidente dal tragico esito nella serata di ieri al confine tra Ceggia e Torre di Mosto, lungo la Provinciale 57, la strada che dalla Triestina porta al territorio torresano attraverso Pra di Levada. Per cause che saranno da accertare un uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo fuori strada schiantandosi contro un muretto a bordo strada.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Portogruaro hanno compiuto i rilievi sulla strada al fine di accertare le cause dell’incidente e quindi del decesso. Tutto comunque lascerebbe pensare a una fuoriuscita autonoma, con lo scooter che avrebbe improvvisamente sbandato a sinistra impattando contro il muro che delimita il terreno di Villa Franchin.

LA DINAMICA

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 in una serata limpida e con la strada in buone condizioni. Distrazione, malore, il tentativo di evitare un ostacolo o un animale che in quel momento attraversava la carreggiata? Al momento ogni ipotesi è aperta, e anche i residenti a ridosso della villa e della chiesetta non hanno udito colpi di impatto. Ad avvertire i militari e i soccorsi è stata comunque una residente che stava passando lungo la strada.

Si sono accorti di quanto accaduto sono al momento dell’arrivo dei soccorsi e dell’ambulanza che purtroppo è subito ripartita dopo aver constatato il decesso. Ai militari è toccato poi il triste compito di avvertire i familiari della disgrazia. A provvedere al recupero dello scooter il soccorso stradale della carrozzeria Piave. Non sono molti gli incidenti gravi avvenuti lungo la Provinciale 57. Tre anni e mezzo fa, lungo questa strada, un’inversione di marcia azzardata causò un incidente mortale in cui perse la vita un cinquantenne di San Stino, padre di tre figli. Il conducente dell’auto che aveva provocato lo scontro, ha successivamente patteggiato una pena di sette mesi per omicidio stradale. Ancora prima, esattamente 20 anni fa un uomo di 60 anni perse la vita in uno scontro frontale proprio a Pra di Levada.

