Incidente a Chioggia, motociclista investe una 22enne sulle strisce pedonali e poi muore. Lei è grave Strada bloccata

CHIOGGIA (VENEZIA) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, intorno alle 17.30 in via della Stazione. A perdere la vita un giovane motociclista. Le Forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica del sinistro dov'è rimasta ferita gravemente anche una 22enne che attraversava sulle strisce pedonali travolta dalla moto.

La dinamica dell'incidente: giovane grave, motociclista morto

Stando alle prime informazioni, pare che il motociclista stesse andando in direzione Chioggia quando all'altezza delle strisce pedonali si è trovato di fronte ad una ragazza intenta ad attraversare. La giovane di 22 anni di nazionalità tedesca è stata colpita dalla moto e il motociclista è caduto violentemente sbattendo nella sua corsa contro ad palo a bordo strada. La ragazza è stata intubata e portata via con l'elisoccorso all'ospedale di Padova. Forti i rumori avvertiti da chi era in zona. La viabilità è stata interdetta, bloccata anche la circolazione dei bus.

+++notizia in aggiornamento+++