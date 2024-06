CAMPOLONGO MAGGIORE - «Daniele era solare, dava sempre dei buoni consigli ai suoi due fratelli, Alberto e Angelica». Sono le parole di mamma Federica e del papà Diego. Proprio loro ieri si sono recati in parrocchia a Santa Maria Assunta, e al termine della Messa del Corpus Domini hanno incontrato il responsabile, don Vassilli Massaro, cui hanno dato la notizia della tragedia. «Daniele aveva una Vespa continuano , gli piaceva intrattenersi con i coetanei. Era un ragazzo come tanti, amante della vita e delle persone. Coltivava amici sia a Lova che a Santa Maria Assunta». Il mondo della Vespa era per Daniele una passione.

APPASSIONATO

«Amava la meccanica dice una conoscente del ragazzo , aveva un interesse particolare per le Vespe tanto che, a volte, s'impegnava nelle riparazioni di questo tipo di scooter, li sistemava e li restaurava». Proprio con alcuni amici, che condividevano la stessa passione, Daniele era solito incontrarsi nell'area parrocchiale di Lova. Abitava proprio a confine tra Santa Maria Assunta e Lova, ma più prossimo a questa seconda realtà, che frequentava maggiormente. Don Agostino Marinello, parroco di Lova, ricorda così Daniele: «La sua morte è stata una tragedia per la comunità, tutti noi ci stringiamo incorno alla famiglia. Conosco bene i genitori e la mamma, Federica, sempre presente durante il mese di maggio alla recita del rosario. Daniele era un ragazzo semplice, ma molto benvoluto. Una famiglia splendida e responsabile. Veniva qui assieme ad alcuni amici, si intrattenevano un po' per poi andar via in gruppo. Dopo la scuola aveva deciso di lavorare con il padre nel tacchificio di famiglia a Fossò. Daniele, infatti, aveva deciso di seguire il percorso di famiglia e, magari, avrebbe potuto in futuro prende in mano l'azienda di papà».

Cosa sia successo in quegli istanti è stato raccontato da alcuni amici che erano con lui sabato sera, lungo via Villa. Nell'euforia di quei momenti, Daniele ha perso il controllo della sua Vespa, una "125 primavera" di cui andava orgoglioso, mentre faceva la classica manovra dell'impennata. E' finito prima addosso a un palo, rimbalzando subito dopo contro una recinzione in ferro dall'altro lato della strada, spezzandosi l'osso del collo.

L'ULTIMO SALUTO

I funerali si svolgeranno con ogni probabilità giovedì mattina e saranno concelebrati dai parroci delle due frazioni. Alla vigilia delle esequie si terrà una veglia di preghiera. Il parroco, don Tiziano Zanon, concelebrerà assieme a don Vassilli Massaro e altri parroci. La comunità di Santa Maria Assunta è attonita dalla notizia, ancor più che, proprio in questi giorni, è in corso la sagra paesana, che termine stasera. La frazione è stata talmente scossa che qualcuno aveva anche ipotizzato di sospendere la manifestazione. Ai festeggiamenti e allo stand ieri mattina, domenica, si respirava un clima di tristezza, i compaesani hanno condiviso il dolore e si sono stretti accanto alla famiglia. «La morte di Daniele è stata una saetta a ciel sereno dice don Vassilli , nessuno voleva crederci. Molti coetanei di Daniele si sono riuniti nell'area parrocchiale: ho scambiato qualche battuta con loro, tutti erano attoniti per la morte del ragazzo. Sono stato anch'io a vedere il luogo della tragedia ed è davvero triste quanto successo. La comunità ha reagito con grande dolore a questa disgrazia. Pur essendo amministratore qui da appena 3 anni, ho conosciuto bene la famiglia di Daniele: ho visto i genitori che hanno saputo reagire con intelligenza e compostezza».