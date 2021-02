Incidente mortale a Salzano nella serata di domenica: morta una donna di 25 anni, due ragazzi feriti Foto

SALZANO (VENEZIA) - Incidente stradale mortale nella serata di domenica 21 febbraio 2021 a Salzano. La vittima è una ragazza di 25 anni, feriti due giovani. L'auto, una Ford Mondeo, avrebbe perso il controllo all'incrocio tra via Frusta, via Villatega e via Valli del Comune del Miranese.

Morta una donna

Alle 21.30 un'auto è finita rovesciata e una giovane donna è morta, due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso gli occupanti con il personale sanitario del Suem.

Intrappolati fra le lamiere



Scattato l'allarme dato da alcuni passanti che hanno visto l'auto capovolta a bordo strada, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, assieme ai carabinieri che hanno controllato il traffico e messo in sicurezza la zona. I pompieri, arrivati dalla centrale di Mestre, hanno faticato non poco per riuscire a liberare le persone dall'auto, riuscendo a far uscire dalle lamiere accartocciate i due giovani che erano rimasti imprigionati dentro l'abitacolo. I due ragazzi, gravemente feriti, sono stati quindi presi in carico dai sanitari del Suem che li hanno subito portati in ospedale dopo averli stabilizzati.

Ultimo aggiornamento: 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA