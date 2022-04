Incidente tra auto e bici da corsa: ciclista sbalzato nel fossato muore sul colpo

CAVARZERE - Terribile incidente questa mattina, 23 aprile: nulla da fare per un ciclista da corsa travolto da un'auto. L'incidente è successo poco prima delle 10:30 a Valcerere-Dolfina a Cavarzere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Coinvolti nello schianto una Citroen Picasso e una bici da corsa: nell'impatto il ciclista, Angelo Tiozzo Fasiolo 69 anni di Chioggia, è stato scaraventato nel fossato che costeggia la strada ed ha perso la vita all'istante.

Quando i pompieri sono giunti sul posto sia l'auto che il ciclista erano finiti nel fossato. Purtroppo nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare per strappare alla morte il ciclista e il medico del Suem ha potuto solamente dichiararne il decesso. Ferito anche l’automobilista che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.