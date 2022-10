Incidente a Pianiga, morto un uomo investito dal furgone del catering

PIANIGA - Terribile incidente sul lavoro. A perdere la vita questa mattina, 17 ottobre, un uomo di 60 anni residente in provincia di Padova. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

Investito da un furgone in retromarcia

Il tremendo impatto è accaduto intorno alle 9.30 quando il 60enne stava camminando in un parcheggio a Pianiga, all'angolo tra via Tagliamento e viale Po. L'area di sosta è condivisa dall'azienda di cui era socio l'uomo e l' azienda di catering di Vigonza Luigi Marchioro . In quel momento un furgone della Marchioro catering andando in retromarcia ha investito il 60enne. Disperata la chiamata ai soccorsi arrivati sul posto ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

+++ notizia in aggiornamento +++